Yürüyen merdivenler vatandaşın kabusu oldu

Konak ilçesindeki İzmir Metrosu Üçyol İstasyonu'nun çıkış bölümünde kullanılan yürüyen merdiven sabah saatlerinde üzerinde yolcuların bulunduğu sırada belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir anda ters yönde hareket etmeye başladı. Merdivende meydana gelen arızadan dolayı dengesini kaybeden 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı. 'Doku zedelenmesi' teşhisi ile hastanede bir süre ayakta tedavi edilen yaralılar, ardından taburcu edildi.

'BAZI ŞEYLER HİÇ DEĞİŞMİYOR'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, durakla ilgili uyarıyı geçen sene yaptıklarını belirterek, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Saygılı, "İzmir'de bazı şeyler hiç değişmiyor; İzmir Büyükşehir Belediyesinin insan hayatını umursamazlığı gibi. Uyarımızı geçen sene yapmıştık. Maalesef, bugün yine Üçyol Metro Durağı'nda bir yürüyen merdiven arızası nedeniyle vatandaşlarımızın yaralandığını üzüntüyle öğrendik. Bu tür olaylar, şehir yönetiminde ciddi bir sorumsuzluğun ve ihmalkârlığın göstergesidir. İzmir gibi büyük ve önemli bir şehrin ulaşım altyapısının bu kadar zayıf olması kabul edilemez. Halkımızın can güvenliği her şeyden önce gelir ve bu tür ihmaller affedilemez. İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimini, sorumluluklarını yerine getirmeye ve derhal gerekli önlemleri almaya davet ediyorum. Bu vesileyle, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, İzmirli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

'CİDDİ EKSİKLİKLER VAR'

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Nail Kocabaş da açıklamasında, "Bugün, Üçyol Metro Durağı'nda yürüyen merdivenlerin arızalanması sonucu yaralanan hemşehrilerimize acil şifalar diliyorum. Bu üzücü olay, kentimizin altyapısındaki sorunların acil olarak ele alınması gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Ne yazık ki, aynı kaza, aynı durakta 7 ay önce de meydana gelmişti. Bu durum, Belediyedi'nin sorumluluğunda olan bu tür hizmetlerin sürekli ve güvenli bir şekilde işletilmesi konusunda ciddi eksiklikler olduğunu göstermektedir. Vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atan bu ihmaller kabul edilemez. Belediyenin titiz bir çalışma yürütmesi, bu tür olayların tekrarlanmaması için elzemdir" ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞTE DE YAŞANDI

OLAYDA herhangi bir can kaybının olmaması sevindirirken, vatandaşların yaralanmasına yol açan yürüyen merdiven kazasının benzerlerinin geçmişte de yaşanması şaşırttı. 26 Şubat 2015 tarihinde İzmir Metrosu Üçyol İstasyonu'nda yürüyen merdivenin taşıyıcı halatının kopması sonucu dengesini kaybeden 14 kişi yaralanmış ancak yaralılardan birinin bacağı kırılmıştı. 30 Aralık 2023'te de yine aynı istasyonda yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu 5 kişi dengesini kaybedip düşmüş ve yaralanmıştı.