Dublör müşteri aranıyor

İzmir Çeşme'de bir kafe sahibinin yayınladığı 'Sahte müşteri' ilanı gündem yarattı. Sosyal medya üzerinden paylaştığı ilanda dublör müşteri arayışında olduğunu bildiren kafe sahibi, "1500 TL + bir yerli içecek ikram" ifadelerine de yer verdi.

'BUNLAR ALGI OPERASYONU'

Geçen yıl Vedat Milor da yaptığı bir paylaşımda "Sektörde çedar, çiğ köfte, eleştirmenlerden sonra artık müşteriler de fake' şeklinde yorum yapıp, sahte müşteri arandığına dair bir ilan paylaşarak bu konuyu gündeme getirmişti. İzmir merkezindeki esnaf, sahte müşteri yerine uygun ve düşük fiyat politikası izlenmesi gerektiğini savundu.

Çeşmeli esnaf ise buna benzer ilan duyumları aldıklarını ancak esnafın çaresizlikten işletmelerine müşteri çekebilmek için benzer yöntemleri kullandığına dair duyumlar aldıklarını ifade etti. Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, "İzmir'de ya da Alsancak Birinci Kordon'daki hiçbir mekanda bugüne kadar esnafın işletmeleri dolu gözüksün diye sahte müşteri kullanıldığını hiç duymadım. Bunun bir algı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'ESNAF ARAYIŞ İÇİNDE'

İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Doğan Kılıç, "Ben ilk defa ilanla dublör müşteri arandığını sizden duyuyorum. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Eğer gerçekten işyerinin müşteri ile dolmasını istiyorsa fiyatını indir hem insanlar faydalansın hem de gerçek müşterilerin olsun. Bunu çok yanlış buluyorum" diye konuştu. Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü de bu tarz sahte müşteri, dublör müşteri uygulamalarının İstanbul'da yaygın olduğunu ve hatta dünyanın her yerinde yapıldığını belirterek, "Esnaf arayış içerisinde. Onlara da hak veriyorum. İşletmelerin müşteri çekebilmesi için bu yöntemi kullanmaları da normal" dedi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Vatandaşlar da sosyal medyada paylaşılan ilanla ilgili yorumlar yaparak tepki gösterdi. İşte o yorumlardan bazıları:

- Alper: "Mekanı satacak yalandan müşteri topluyor dolu gözüksün diye"

- Berliner: "Devrediyor muhtemel"

- Ahmet: "Yerli içecek: çay"

- Financial Matters: "Bu çok eski bir uygulama. Alsancak'taki tüm mekanlar nerdeyse 10 senedir bunu yapıyor.

- Süreyya: "Parası olmayan gelmesin' diyen canım esnaf. Sen bunu hak ettin kardeşim"