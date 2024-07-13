Komisyonlar kararını verdi! Memur krizinde top mecliste

İzmir kamuoyunda haftalardır devam eden memur eylemlerinde Sosyal Denge Tazminatı (SDT) krizi çözüm buldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yasal sınır vurgusu ile ilk olarak karşı çıktığı sonrasında ise meclis kararı almak için İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri'nden yetki istediği krizde komisyonlar oy birliği ile kararını verdi.

ONAYLARI ÇIKTI

8 Temmuz günü gerçekleştirilen olağan meclis oturumunda Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonlarına sevk edilen ilgili önerge için ilgili komisyonlar toplantısını gerçekleştirdi. Yoğun tartışmalar içerisinde gerçekleştirildiği öğrenilen toplantıda ise Cumhuriyet Halk Partili, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili isimler 'evet' oyu verdi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda oy birliği ile kabul edilen ilgili önerge Hukuk Komisyonu'nda ise 1 şerh ile oy birliğiyle kabul edildi. Alınan karar sonrası ise son kararı ise Büyükşehir Belediye Meclisi'nin vermesi bekleniyor.