İzmir dahil 27 ilde FETÖ’ye ’Kıskaç-22’ operasyonu: 74 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde 4 gündür süren "Kıskaç-22" operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

FETÖ'ye yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor.

27 ilde FETÖ'ye yönelik son 4 gündür devam eden "KISKAÇ-22 operasyonlarında 74 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Antalya, Ardahan, Aksaray, Bartın, Bursa, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Isparta, İzmir, Karaman, Kocaeli, Konya, Kütahya, Kırşehir, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Tokat'ta FETÖ'ye yönelik "KISKAÇ-22" operasyonları düzeldi.

Şüphelilerin;

Örgütün sözde "Adliye Mahrem yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması, Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları, Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı olan "ByLock" kullanıcısı oldukları, İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: Çok miktarda döviz, Türk Lirası ve altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.