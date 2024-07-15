İzmir’in Çeşme ilçesinde orman yangını: 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı. Yangını kontrol altına alma çalışmalarında durumun iyiye gittiği belirtildi. Öte yandan İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

URLA'DA DA YANGIN

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, İçmeler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 28 arazöz, 9 su ikmal aracı, 4 dozer ve 6 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının dün akşam saat 22.50'de çıktığı ve ilk müdahalenin 23.05'te yapıldığı belirtildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.