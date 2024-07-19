Acıdan Güneş doğdu

AİLENİN MUCİZESİ OLDU

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesinde yaşayan Pınar Kaya (26), 37 haftalık hamileydi. 8 Temmuz günü kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Olay yerine çağrılan ambulansla hemen hastaneye kaldırılan genç anne, buradaki ilk müdahalenin ardından yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kaya'nın Güneş adını verdiği bebeği ise annesinin yaşam savaşı verdiği yoğun bakımda dünyaya gözlerini açtı.

KUCAĞINA ALAMADI

BABA Tolga Kaya, küçük kızının mucize doğumunun ardından büyük bir umutla eşinden gelecek güzel haberi beklemeye başladı. Ancak beklenen olmadı. Anne Pınar Kaya, bebeğini kucağına alamadan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaya çiftinin doğumdan önce bir fotoğraf stüdyosuna giderek kızlarına aldıkları beyaz patiklerle hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü.

Doğumdan 9 gün sonra yaşamını yitiren talihsiz anne, gözyaşları içinde toprağa verilirken, çiftin kazadan bir gün önce, doğacak bebekleri için aldıkları patiklerle hatıra fotoğrafı çektirdikleri ortaya çıktı.

GÖZYAŞLARI İLE TOPRAĞA VERİLDİ

BEBEĞİNİ kucağına alamadan hayatını kaybeden Pınar Kaya'nın vefatı ile yakınları büyük acı yaşadı. Talihsiz anne, Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehir Yeni Mezarlığı'nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede acılı eş Tolga Kaya'nın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Bu arada sezaryenle dünyaya gelen Güneş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi