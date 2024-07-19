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Haberler İzmir Çeşme’de tek kalemde 339 milyon TL’lik satış

Çeşme’de tek kalemde 339 milyon TL’lik satış

HABER MERKEZİ
Çeşme’de tek kalemde 339 milyon TL’lik satış
ÇEŞME Belediyesi, bünyesinde bulunan 3 arsa nitelikli taşınmazını satış listesine çıkarma kararı aldı. Aralarında denize 120 metre mesafede bulunan ve değeri 300 milyon TL olan taşınmazın da yer aldığı ihale sürecinde, taşınmazların beklenen tutarlardan satılması halinde Çeşme Belediyesi kasasına 339 milyon TL koymayı planlıyor. Taşınmazlar için 1 Ağustos'ta ihaleye çıkmayı planlayan Çeşme Belediyesi, saat 14:00'da başlayacak olan ihaleleri 30 dakikalık aralıklarla gerçekleştirecek. İhale dokümanında ayrıca ihalenin kapalı teklif usulü ile gerçekleştirileceği de belirtildi.
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