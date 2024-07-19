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İzmir'de 7 zehir taciri yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... Zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Bornova ve Karabağlar'da 5 adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

İHA
İzmir’de 7 zehir taciri yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir polisinin uyuşturucu tacirlerine karşı yürüttüğü mücadele kapsamında 'torbacı' tabir edilen zehir tacirlerine operasyon yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, Bornova ve Karabağlar ilçelerinde bulunan beş adrese baskın düzenlendi.

Yapılan aramalarda 37 kilo esrar, 3 kilo kokain, 18 bin adet ecstasy, 8 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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