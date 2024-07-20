Elektrik faciasının sorumlularına hapis

İzmir'de sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın hayatını kaybettiği soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı B.K. ve GDZ Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S.'nin de bulunduğu 27 şüphelinin tamamı savcılığın tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

BAKAN TUNÇ AÇIKLADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şüphelilerden 14'ünün tutuklandığını açıkladı. 7 şüpheli için ev hapsi kararı verildi. 6 kişi ise yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Ayrıca belge ve beyan delilleri değerlendirilerek 5 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.

YÖNETİM TUTUKLANDI

Görülen mahkeme kararını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Alınan karara göre aralarında İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış K. ve GDZ Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi Ali S.'nin de bulunduğu 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde sağanak yağmur sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybettiler. Facia olayla ilgili olarak İZSU Genel Müdürlüğü ve Gdz Elektrik çalışanı olan 27 şüpheli emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.