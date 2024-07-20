Zeytinlikte jeotermal girişimine bakanlıktan veto

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İzmir'in Menderes Çatalca Mahallesi'nde hayata geçirilmek istenen "1603 Numaralı Ruhsat Sahasında Jeotermal Amaçlı Kaynak Arama Sondajı (1 Adet)" ile ilgili kararını açıkladı. Şirketin başvurusunda Bakanlık tarafından mevzuata aykırı bulundu. Sondaj kuyusu İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'na göre orman alanında kalıyordu. Parsel ise aynı zamanda tapu kayıtlarında zeytin ağaçlı tarla olarak kayıtlı idi. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, "İzmir İli Menderes İlçesi Çatalca Mahallesi 170 Ada 1 Parsel'in bir kısmında, A.R.: 1603 (ER:3398519) Ruhsat Numaralı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsatlı sahada, RSC Elektrik Üretim İnş. Tur. A.Ş. tarafından yapılması planlanan "1603 Numaralı Ruhsat Sahasında Jeotermal Amaçlı Kaynak Arama Sondajı Projesi (1 Adet)" projesine esas hazırlanarak Müdürlüğümüze sunulan Proje Tanıtım Dosyasına ilişkin devam eden ÇED süreci 29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin 5.Maddesi 2. Bendi a. Fıkrası hükmü gereğince iptal edilerek sonlandırılmıştır" ifadeleri yer aldı.