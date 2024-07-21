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Haberler İzmir İzmir'de korkunç olay! Dini nikahla yaşadığı kadını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

İzmir'de korkunç olay! Dini nikahla yaşadığı kadını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde İ.D. isimli şahıs gece saatlerinde dini nikahla yaşadığı kadını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. İ.D. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
İzmir’de korkunç olay! Dini nikahla yaşadığı kadını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde İ.D. (24), dini nikahla yaşadığı Sidar Şimşek'i (20) sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 01.30 sıralarında Laka Mahallesi 1930/1 Sokak Bayraklı TOKİ konutları Etap 2 Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; İ.D. ile dini nikahla yaşadığı Sidar Şimşek henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada yanındaki bıçağı çıkaran İ.D., Şimşek'i sokak ortasında defalarca bıçaklayıp, kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine yaklaşan polis ekipleri, kucağında çocukla koşan İ.D.'yi yakalarken, Sidar Şimşek ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şimşek, burada kurtarılamadı. Şimşek'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İ.D.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgusu sürerken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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