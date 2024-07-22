DNA testi ile gelen servet savaşı

İzmir'de yaşayan Taner Sabuncu (26) ve ablası B. S., 1991'de anneleriyle 7 yıl dini nikahlı kalan ve o dönemde kentte müteahhitlik yapan Zeki Sabuncu'nun (52) çocukları olduklarını, DNA testi ve mahkeme kararıyla kanıtladı.

ÇOCUKLARI KABUL ETMEDİ

İstanbul'daki bir otelde ortaklığı bulunan, Hollanda ve Türkiye'de inşaat ve temizlik şirketi olan, servetinin 10 milyon Euro (yaklaşık 360 milyon lira) olduğu tahmin edilen Sabuncu, çocuklarını kabul etmedi. İki kardeşte, avukatları Varol Turbay aracılığıyla açtıkları tazminat davasından, 135 TL kazandı.

Babalık davası sürecinde yıllarca DNA testi yaptırmaktan kaçan Zeki Sabuncu, bu kez de 135 bin TL tazminatı ödememek için, bütün mallarını Hollanda'daki evliliğinden olan kızı Reyhan Sabuncu'ya devretti. Bunun üzerine avukat Varol Turbay, icra takibi başlattı. Ancak Sabuncu, İcra tebligatını almamak için de köşe bucak kaçmaya devam etti.

'TAHSİL EDEMİYORUZ'

Kazandığı tazminatı, bir yıldır tahsil edemeyen Taner Sabuncu, "Biyolojik babam olduğunu kanıtladım ancak bu yaşıma kadar babalık sevgisinden uzak kaldım. 26 yaşıma kadar babalık duygusunu yaşayamadım. Bu parayı tahsil edersem bir kısmını kimsesiz çocuklara bağışlayacağım. 135 bin lira onun için çerez parası ama üzerine bir iğne bile olmadığı için tahsil edemiyoruz" diye konuştu.