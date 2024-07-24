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Haberler İzmir İzmir merkezli operasyon! 6 ilde harekete geçildi: 10 kişi gözaltında

İzmir merkezli operasyon! 6 ilde harekete geçildi: 10 kişi gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 15 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verdi. Harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa ve Malatya'da belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi. 10 şüpheli gözaltına alınırken, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

AA
İzmir merkezli operasyon! 6 ilde harekete geçildi: 10 kişi gözaltında

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 10'u yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütsel tarza uygun ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller bulunan 15 zanlı hakkında gözaltı talimatı verildi.

Darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencilerinden oluşanlara yönelik İzmir merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Polis ekipleri, 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.﻿

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