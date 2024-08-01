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Haberler İzmir

‘Bölgesel restorasyonlar planlanması gerekiyor’

HABER MERKEZİ
‘Bölgesel restorasyonlar planlanması gerekiyor’
İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir'in tarihi semti Basmane'yi gezerek bölgedeki tarihi evleri, yürütülen restorasyon projelerini inceledi, yapılacak çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Yaklaşık 2.5 saat süren turun ardından değerlendirme yapan Başkan Tugay, "Burada sahip çıkmamız gereken bir hazine var. Kentin kültürel ve tarihi zenginliğini oluşturan eski yapıların korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve bu bölgenin nitelikli bir yaşam alanına dönüştürülmesi için elimizdeki kaynakları en verimli şekilde kullanacağız" dedi. Tugay, bölgesel restorasyonlar planlanması gerektiğini söyledi.
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