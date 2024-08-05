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Haberler İzmir

Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılan 147 işçi 56 gündür eylemde

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Çiğli Belediyesi tarafından işten çıkarılan 147 işçinin eylemi 56 gündür devam ediyor. İşçiler dün de Ankara'da düzenlenen CHP'nin 15. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'i protesto etti.

İHA
Çiğli Belediyesi’nde işten çıkarılan 147 işçi 56 gündür eylemde

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Çiğli Belediyesi tarafından, belediye bünyesinden 10 Haziran'da çıkarılan 147 işçinin eylemleri 56 gündür devam ediyor. Çiğli Belediyesi'ne bağlı ÇİBEL Temizlik Hizmetleri ve Çiğli Gıda İnşaat Turizm şirketlerinde çalışan DİSK/Genel-İş İzmir 8 No'lu Şube üyesi toplam 147 işçi, 'işveren tarafından iş akdinin feshi'ni içeren Kod-4 ile işten çıkarılmıştı. İşlerinden çıkarılmalarının ardından 122'si ÇİBEL, 25'i ise Çiğli Gıda İnşaat Turizm şirketlerinde çalışan işçilerden birçoğu, Ankara'ya gelerek CHP Genel Merkezi önünde işten çıkarılma kararının geri alınmasını ve haklarının iade edilmesini talep etti. İşçiler taleplerinin yerine getirilmesi için de CHP Genel Merkezi önünde sloganlar eşliğinde oturma eylemi yaptı.

Eylem CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığının 15'inci Olağan Kurultayı'nda devam etti

İzmir Çiğli Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçilerin eylemi Ankara'da ATO Congresium'da gerçekleşen CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığının 15'inci Olağan Kurultayı'nda da devam etti. İşçiler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kürsü konuşması esnasında, "Dik duran kadınlara hepinizi alıştıracağız" ve "Haklarımızdan, hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz" dövizleri taşıdı ve "İşimizi geri istiyoruz" sloganı attı. Kadın işçilerden biri ise "Biz CHP üyesiyiz. Önce bize sahip çıkın" diye seslendi.

Çiğli işçilerinden Özel’e protesto

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