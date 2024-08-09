  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir

Yüzyılın vurguncusu Dubai’den konuştu

İzmir Çiğli’deki Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı’nın şirkete ait olan yaklaşık 6 milyar lirayı geçen soğuk cüzdanları alarak kaçan Salih Han’ın izine ulaşıldı. Han’ın ortaya çıkan ses kaydında, “Ben Dubai’deyim, arkamdan konuşanlar buraya gelebilir. Vizesini ve uçak biletini de ben ayarlarım” dediği öğrenildi

FATİH ŞENDİL
Yüzyılın vurguncusu Dubai’den konuştu

İzmir'de geçtiğimiz aylarda Ocakçı Holding sahibi iş insanı Sedat Ocakçı, şirkete ait soğuk cüzdanını çalındığını duyurdu. Ocakçı, yatırımcılardan oluşabilecek tüm kayıplarının kendisi tarafından telafi edileceğini, telaşa kapılmamasını istedi. Yaptığı açıklamada, soğuk cüzdanı çalan kişinin şirketinde Siber Güvenlik uzmanı olarak çalışan bir kişi olduğunu belirtmişti ve bu kişinin de Salih Han olduğu ortaya çıkmıştı.

Sedat Ocakçı ve eşi kaçmak üzereyken yakalanmıştı.

Kısa süre sonra eşiyle birlikte ortadan kaybolan Ocakçı, kaçmak üzereyken yakalanmıştı. Hala aranması olan Salih Han'ın ise ses kaydına ulaşıldı.

KLAVYE DELİKANLILIĞI

Salih Han'ın ses kaydında avukatları ile görüşme halinde olduğu ve istediği şartlar yerine gelirse paraların bir kısmını geri göndereceğini söylediği öğrenildi.

Salih Han, şirkete ait soğuk cüzdanları alarak kaçtı.

Savcılığın ulaştığı ses kaydında Salih Han'ın şu ifadelere yer verdiği belirtildi: "Arkadaşlar kendimi tanıtmama gerek yok. Beni zaten tanıyan tanır. Bugüne kadar yaptığım her şeyi kendi özgür irademle yaptım. Yaptığım hiçbir işte bu zamana kadar pürüz bırakmadım. Beni buraya kimse göndermedi. Ben şu an Dubai'deyim, buraya gelmek zor değil, vizenizi de ben alırım. Beni tehdit edenler buraya gelebilir, ben ayarlamaları yaparım. Öyle klavye delikanlılığı yapmayın."

Yeni Asır olarak vurgunla ilgili detayları manşete taşımıştık.

'ANLAŞMAYA HAZIRIM'

YILLARCA Sedat Ocakçı'nın işlerini yaptığını söyleyen Salih Han, şunları da dile getirdi: "Bu işleri bana vermesinin sebebi yasaları çok iyi bilmemdi. Bu kripto cüzdanlar holdingin yıllardır birikimiydi. Bana yapılmayan kalmadı. Hayatımı mahvettiler. Bu soğuk cüzdanlar benim banka hesabımdan satın alındı. Parayı nakit bir şekilde bankaya götürdüm. Benim adıma kayıtlı bankaya yatırdım. Yani kimse benim paramı aldın diyemez. Ben söylediklerinizi dikkate aldım ve bir anlaşma için hazırım. Bana ulaşması gereken bilgileri Sedat'ın göndermesi lazım. Dört cüzdanın üçünü vereceğim."

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA