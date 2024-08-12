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Haberler İzmir

İzmir Menderes’te ‘kaçak yapılar yıkılmıyor’ iddiası

HABER MERKEZİ
İzmir Menderes’te ‘kaçak yapılar yıkılmıyor’ iddiası

İZMİR'İN Menderes ilçesine bağlı Özdere Çukuraltı Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, Avcıtaş Deresi ile denizin birleştiği noktada yer alan kaçak yapılar yüzünden mağdur olduklarını söyledi. Sahil yolu projesi yapılırken Avcıtaş Deresi'nin deniz ile birleştiği noktaya betonarme menfez yapıldığı ancak dere yatağı ağzında biriken çöpler nedeni ile evlerini her yağmurda su bastığını aktaran Nalan Zeybek, menfezin genişletilmesi için kaçak binaların yıkılması gerektiğini ancak yetkililerin şikayetlere duyarsız kaldığını öne sürerek, "Kaçak yapılardan dolayı çok mağduruz, yıkılmıyorlar" dedi.

Menfezden dolayı evlerin önü göle dönüyor.

Çevre sakinleri, Avcıtaş Deresi güzergahının 90'lı yıllarda ıslah çalışması yapılırken değiştirildiğini, bu yüzden de yıllardır evlerine dere yatağından girip çıkmak zorunda kaldıklarını söyledi. Vatandaşlar, belde belediyesinin kapatılmasından sonra Menderes Belediyesi'nin geçtiğimiz yıllarda Özdere Çukuraltı Mahallesi'nde sahil yolu projesini devreye soktuğunu anlattı.

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