Tacizci bekçiyi CİMER’e şikayet etti

İZMİR'DE bir internet sitesinde tanıştığı emniyet bekçisi U.D. ile kısa süre arkadaşlık yapan bir çocuk annesi kadın, işkence görüp tehdit ve tacize maruz kaldığını belirterek savcılığa ve CİMER'e başvurdu. "Hayatımı zindan eden bu adamdan beni kurtarın" diyen kadının başvurusu üzerine, bekçi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olarak görev yapan U.D. ikinci el bir alışveriş sitesi üzerinden tanıştığı kadının adeta kabusu oldu. Kendini bekçi olarak değil de polis olarak tanıtan U.D. evlenme vadi ile genç kadınla yakın temas kurmaya çalıştı. Ancak U.D. ilerleyen zamanlarda genç kadına şiddet uygulayıp, rızası dışında cinsel ilişkiye zorladı. Yaşadıkları karşısında şoka uğrayan kadın, asıl mesleğinin polis değil de bekçi olduğunu öğrendiği U.D. hakkında şikayette bulundu.