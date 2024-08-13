Başkan Erdoğan ile Esad görüşmesinde yeni gelişme

Arka kapı diplomasisi, çeşitli nedenlerle arası bozulmuş devletlerin arasında yaşanan krizlerin çözülmesi, sonlandırılması veya ortak bir çözüm yolunun bulunması için ortam oluşturulmasının amaçlandığı bir diplomasi yöntemidir. Dış politika artık sadece klasik usullerle yürütülen diplomasi geçerliliğini korumakla beraber - ihtiyaçları ve beklentileri karşılamaya yetmiyordu. GÜNÜMÜZDE bu anlayış değişmiş bulunuyor.

ARKA KAPI DİPLOMASİSİ öne geçmiş görünüyor.

Dünyanın en tecrübeli 4 liderinden birisi olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, arka kapı diplomasisini başarı ile yürütüyor.

Başkan Erdoğan'ın başarı ile uyguladığı ARKA KAPI DİPLOMASİSİNDE dikkati çekenlere kısaca bakalım.

Başkan Erdoğan'ın, Türk Devletler Birliğini ilmek ilmek örmesi, Rusya lideri Putin ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Karadeniz Tahıl Anlaşması, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ılımlı gelişmeleri sağlaması, Libya denklemini değiştirmesi, Gazze için yürüttüğü stratejik temaslar ve son olarak Somali ile Etiyopya arasında ARABULUCULUK diplomatik başarılarının bazılarıdır.

SIRA SURİYE'DE...

Erdoğan - Esad görüşmesi için arka kapı diplomasisi hızlandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın arka kapılarda tempolu çalışırken, Erdoğan ile Esad görüşmesinde önemli bir gelişme oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Güler, "Türkiye ve Suriye, normalleşme çabaları kapsamında bakanlar düzeyinde bir araya gelebilir" ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, daha önce Moskova'da olduğu gibi farklı yerlerde yeni görüşmelerin yapılabileceğinin altını çizdiği açıklamasında, şunları kaydetti:

"Suriye ile daha önce Moskova'da olduğu gibi mutabık kalınacak yerlerde, bakanları içeren heyetlerle toplantılar yapılabilir." Güler ardından, "Türkiye, Suriye'den çekilme koordinasyonunu, yalnızca Suriye'de yeni anayasa kabul edildikten, seçimler yapıldıktan, sınırlar güvenlik altına alındıktan sonra görüşebilir" dedi.

ERDOĞAN - ESAD MOSKOVA'DA MI GÖRÜŞECEK?

Terörle mücadelede Irak ile atılan ortak adımların bir dönüm noktası oluşturduğunu belirten Güler, "İki ülkenin bölge ülkeleriyle ticaret koridor rotası oluşturmak için anlaştığı Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak kısmının PKK tehdidi altında olduğunu" dile getirdi.

Türkiye - Suriye - Rusya arasında, Erdoğan - Esad görüşmesine ve yeni bir yol haritası hazırlanmasına yönelik ARKA KAPI DİPLOMASİSİ sürüyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Esad, önceki haftalarda, İKİ DEFA PUTİN'i ziyaret etti.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ve Esad'ın olası Erdoğan - Esad görüşmesini bölgedeki durumla ilgili istişareler kapısının ele alındığını açıklamıştı.

Ardından, Kremlin'den, olası Erdoğan Esad görüşmesine dair Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Moskova'nın bu müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi. Bogdanov, "Moskova'da bu görüşmeleri, ÜÇLÜ GÖRÜŞMELERİ, yani doğrudan ilgili tarafların, Şam ve Ankara'nın resmi temsilcilerinin yer aldığı görüşmeleri gerçekleştirmeye her zaman hazırız" dedi. Rusya'nın Şam ve Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunda İran ve Irak'la da temas halinde olduğunu anlatan Bogdanov, zira bu ülkelerin de Suriye'deki ve Suriye çevresindeki genel duruma olumlu yansıyacak bu normalleşmenin gerçekleşmesine ilgi duyduklarını aktardı.

Diplomatik misyon da, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov'un, ÜÇLÜ GÖRÜŞME' ifadesi, Başkan Erdoğan - Putin - Esad arasında, Moskova'da yapılacak bir görüşmenin işareti olarak değerlendiriliyor.

YAŞAR GÜLER'İN REUTERS'E yaptığı dikkati çeken başka açıklamaları oldu.

F-35 PROGRAMINA DÖNÜLECEK Mİ?

Milli Savunma Bakanı, Ankara'nın Block-70 F-16 savaş uçakları ve modernizasyon kitlerinin tedariki konusunda ABD ile yaptığı anlaşma sürecinin planlandığı gibi devam ettiğini aktardı. "Projenin son jetin teslimatına kadar sorunsuz şekilde tamamlanmasını umuyoruz" diyen Güler, iki ülke yetkililerinin hâlâ anlaşmanın ayrıntılarını görüştüğünü sözlerine ekledi.

'F-35 ÇÖZÜLEMEDİ, EUROFİGHTER'DA GELİŞME YOK'

Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına geri dönmek isteği konusunda, "Ankara ve Washington'ın yaklaşımının değişmediğini, ancak görüşmelerin devam ettiğini" söyleyen Güler, "Ankara'nın Britanya, İspanya ve Almanya'dan Eurofighter Typhoon jetleri alımı için istekli olduğunu, ancak bu konuda henüz somut gelişme kaydedilmediğini" belirtti.

SONUÇ

Ortadoğu'da barış ve huzuru sürdürebilir kılacak adımların acil bir şekilde atılması gerekiyor. Nitekim, geçen hafta MHP lideri Devlet Bahçeli, yaşanması muhtemel her türlü kaos karşısında tarihin akışını öngören tespit ve önerilerini sıralarken, bir "KUDÜS PAKTI" oluşturulmasından bahsetmişti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan da bir taraftan, Gazze'ye yapılan gaddarca saldırıları durdurmak ve siyonist Netanyahu'nun cezalandırılması için, diğer yandan, ORTADOĞU'NUN YENİ JEOPOLİTİĞİNE yönelik arka kapı diplomasisini sürdürüyor. Nitekim, Başkan Erdoğan'ın özel mektubunu, Hakan Fidan Sisi'ye iletti. Önceki gün de Katar Emiri El Sani, Ankara'ya geldi, Erdoğan-El Sanı arasında soykırımcı siyonist Netanyahu'nun durdurulması ve sonrası değerlendirildi. Başkan Erdoğan - Sisi, Başkan Erdoğan - El Sani, Başkan Erdoğan - olası Esad görüşmelerinin nihayetinde ORTADOĞU'NUN YENİ JEOPOLİTİĞİNE İLİŞKİN BÖLGESEL İTTİFAKI gündeme getirmesine doğru adım adım yaklaşıyoruz. BAŞKAN ERDOĞAN -TÜRK DEVLET AKLI, İSLAM COĞRAFYASINA yönelik sinsi hesapların ardındaki gizli emelleri deşifre ediyor ve OYUN KURUYOR.