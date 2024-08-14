Bozkurt heykeline Tugay’dan veto

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Euro 2024 karşılaşmaları sırasında sahada bozkurt işareti yapan A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral'ın heykelinin kente dikileceğine dair iddialar üzerine açıklama yaptı. Tugay, "Biz Bozkurt işareti yapan futbolcu heykeli dikmeyiz İzmir'e" dedi. Tugay, "Meclis başkanvekilimiz direkt burada reddetmeyelim, komisyona gönderelim, oradan ret çıkar diye böyle bir şey yapmış. Kendince bir nezaket yapmış" dedi.

VEYSEL ŞAHİN: CHP'LİLER ÜRKTÜ

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de tartışmalara ilişkin olarak açıklama yaptı. Başkan Cemil Tugay'ın heykelin yapılmayacağı yönündeki açıklamayı yorumlayan Şahin, "Hayatı boyunca Türklüğe hizmet eden, paralara, pullara ve devletin resmi amblemlerine Bozkurt işaretini nakşeden Atatürk'ün partisinin bugünkü temsilcilerinin düştüğü durum komik mi acı mı? Bunun kararını Türk Milleti verecektir. CHP'li arkadaşları bu kadar panikletmesi gerçekten çok şaşırtıcı" dedi.