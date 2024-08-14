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Haberler İzmir

İzmir'de terör operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında

İzmir'de terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Polis, şüphelilerin evlerinde yaptığı aramalarda silahlar, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirdi. Soruşturma sürüyor.

DHA
İzmir’de terör operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında

İzmir'de terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü.

Savcılığın talimatıyla, 4'ü terör örgütünün kırsal alanlarda düzenlediği etkinliklere katılan ve terör örgütünün kırsal alanında silahlı faaliyet yürüten, 4'ü önceki yıllarda terör örgütüne eleman kazandıran ve Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, 5'i sosyal medya platformlarında terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen ve 2'si de YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen toplam 15 şüpheliye yönelik polis tarafından operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 tüfek ve 32 fişek ile çok sayıda dijital materyal, kitap dergi, doküman ve örgütsel fotoğraf ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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