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Haberler İzmir

İzmir'de yangın kabusu! Alevler iş yerlerine ve araçlara sıçradı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek devam ediyor. Alevler sanayi sitesinde bulunan iş yerlerine ve araçlara da sıçradı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

İHA
İzmir’de yangın kabusu! Alevler iş yerlerine ve araçlara sıçradı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Karşıyaka ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yerleşim alanlarına sıçradı.

Karşıyaka Sanayi Bölgesi'ne de iş yerlerine alevler sıçrarken, vatandaşlar iş yerlerinin yanışını izledi.

Yangın dün akşam 21.30 sıralarında Yamanlar Dağı Karatepe mevkiindeki ormanlık alanda başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, gün doğumuyla birlikte havadan müdahale de başladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, yerleşim yerlerine de sıçrarken, bazı ev, iş yeri ve araçlar yangına teslim oldu.

İŞ YERLERİNİN YANIŞINI İZLEDİLER

Karşıyaka Sanayi Bölgesi'nde bir çok iş yerine alevler sıçradı. Yanan iş yerlerine itfaiye ekipleri müdahale ederken, iş yerlerinin yanışını izleyen vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan etkin müdahale sürüyor.

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