Her gün binlerce İzmirliyi taşıyorlar! 26 yıllık meslek hayatında öyle bir olay yaşadı ki...

İzmir'de her gün binlerce kişinin kullandığı metro ve tramvayların arkasında, kentin ulaşım tarihine tanıklık eden emekçiler bulunuyor. İzmir'in raylı sistemlerinde yıllardır görev yapan üç vatman, yalnızca yolcuları bir noktadan başka bir noktaya taşımakla kalmadı, kentin değişimine de yakından tanıklık etti. 2000 yılında başlayan meslek yolculukları bugün hâlâ devam eden deneyimli isimlerin anlattıkları ise dikkat çekti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin metro ve tramvay sistemlerini işleten İzmir Metro AŞ'de görev yapan Hüseyin Öğünç, Cüneyt Mutlu ve Bülent Yılmaz, 25 yılı aşan meslek hayatlarıyla kentin raylı ulaşımında önemli bir yere sahip. Milyonlarca yolcuyu sevdiklerine ulaştıran üç vatman, mesleklerinin kendileri için ne ifade ettiğini ve yıllar boyunca unutamadıkları olayları paylaştı.
İZMİR METROSUNUN İLK GÜNLERİNE TANIKLIK ETTİ
Hüseyin Öğünç'ün İzmir metrosuyla hikâyesi, henüz hattın inşaat aşamasında olduğu dönemde başladı. O yıllarda güvenlik görevlisi olarak çalışan Öğünç, açılan vatman kadrosuna başvurarak yeni bir meslek yolculuğuna adım attı. Eğitimlerin ardından göreve başlayan Öğünç, tam 26 yıldır aynı heyecanla direksiyon başına geçiyor.
İzmir Metro'nun kendisi için ikinci bir ev olduğunu söyleyen Öğünç, izinli günlerinde bile iş yerine uğradığını belirtti. Mesleğini bırakmayı düşünmediğini dile getiren deneyimli vatman, yıllar içinde kurduğu dostlukların ve yaşadığı anıların kendisi için çok değerli olduğunu anlattı.
İLK GÜN 40 BİN YOLCU BEKLENDİ, 100 BİNİ AŞTI
Cüneyt Mutlu da İzmir metrosunun ilk günlerinden bu yana raylarda görev yapan isimlerden biri. 2 Şubat 2000'de İzmir Metro ailesine katılan Mutlu, 22 Mayıs 2000'de başlayan seferlerin heyecanını hâlâ unutamıyor.
İlk gün yaklaşık 40 bin yolcu taşınmasının beklendiğini ancak yolcu sayısının 100 bini aştığını anlatan Mutlu, o günkü coşkuyu unutamadığını söyledi. Dokuz yıldır Karşıyaka Tramvayı'nda görev yapan deneyimli vatman, trenlere olan ilgisini mesleğine dönüştürdüğünü belirterek gençlere de bu mesleği tavsiye etti.
BİR YOLCUNUN HAYATINI KURTARDI!
Üç vatmanın hikâyeleri arasında en dikkat çekenlerden biri ise Bülent Yılmaz'ın yaşadığı olay oldu. İzmir Metro'da 25 yıl görev yaptıktan sonra Konak Tramvayı'nda çalışmaya başlayan Yılmaz, meslek hayatında unutamadığı bir anısını paylaştı.
Metro seferlerinden birinde arka koltukta oturan yolcunun kalp krizi geçirdiğini fark eden Yılmaz, vakit kaybetmeden telsizle Trafik Kontrol Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine ulaşan acil ekiplerin müdahalesiyle yolcunun hayatı kurtarıldı. Yılmaz, yaşadığı bu olayın meslek hayatı boyunca unutamadığı anılardan biri olduğunu söyledi.
TRAMVAY YOLUNDA YAYALARA UYARI
Yaklaşık 20 yıl metro kullandıktan sonra Konak Tramvayı'nda görev yapmaya başlayan Yılmaz, tramvay sürücülüğünün farklı sorumlulukları olduğuna dikkat çekti. Özellikle yayaların dikkatsiz davranışlarının ciddi risk oluşturduğunu belirten Yılmaz, vatandaşlara önemli bir çağrıda bulundu.
Tramvay yollarında yürürken kulaklıkla müzik dinlenmemesi ve cep telefonuna bakılarak dikkatsizce hareket edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, güvenliğin herkesin sorumluluğu olduğunu hatırlattı.
İzmir'in raylarında çeyrek asrı geride bırakan üç vatman, yıllardır aynı meslek aşkıyla kentin ulaşımına katkı sunmaya devam ediyor. Onların hikâyeleri ise İzmir'in metro ve tramvay hatlarının yalnızca raylardan değil, emekten, anılardan ve insan hayatına dokunan hikâyelerden oluştuğunu bir kez daha gösteriyor.