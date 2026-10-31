Her gün binlerce İzmirliyi taşıyorlar! 26 yıllık meslek hayatında öyle bir olay yaşadı ki...

İzmir'de her gün binlerce kişinin kullandığı metro ve tramvayların arkasında, kentin ulaşım tarihine tanıklık eden emekçiler bulunuyor. İzmir'in raylı sistemlerinde yıllardır görev yapan üç vatman, yalnızca yolcuları bir noktadan başka bir noktaya taşımakla kalmadı, kentin değişimine de yakından tanıklık etti. 2000 yılında başlayan meslek yolculukları bugün hâlâ devam eden deneyimli isimlerin anlattıkları ise dikkat çekti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin metro ve tramvay sistemlerini işleten İzmir Metro AŞ'de görev yapan Hüseyin Öğünç, Cüneyt Mutlu ve Bülent Yılmaz, 25 yılı aşan meslek hayatlarıyla kentin raylı ulaşımında önemli bir yere sahip. Milyonlarca yolcuyu sevdiklerine ulaştıran üç vatman, mesleklerinin kendileri için ne ifade ettiğini ve yıllar boyunca unutamadıkları olayları paylaştı.