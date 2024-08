İzmir’deki orman yangınlarına ilişkin Vali Elban’dan açıklama

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İzmir Valisi Süleyman Elban, yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangını söndürme çalışmlarına dair son bilgileri paylaştı. Vali Elban şöyle konuştu:

"Şu an saatte hızı 80 km'yi bulan bir rüzgar olduğu için zaman zaman havadan müdahaleyi durduruyoruz. Yangını söndürmek için yoğun gayret var. Yangın 4,5 bölgede devam ediyor. Şu an için çok büyük bir risk yok. Yoğun şekilde çabalarımız devam ediyor. 1 köyümüzü tahliye ettik. Şu ana kadar bir can kaybımız yok. Bölgedeki bir kısım evleri de tahliye ettik. Bu sabah itibariyle bölgemizde 6 yangın vardı 5'i söndürüldü."

Alevlere 5 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.