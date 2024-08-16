İzmir’i dumanlar kapladı! Yangın yerleşim yerlerine yaklaştı

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda, 3 gün önce çıkan ve 21 saatte söndürülen yangının ardından dün akşam başlayan yeni orman yangınına, günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 uçak ve 4 helikopterle havadan da müdahaleye başlandı.

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda, dün saat 21.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.

Gece olması nedeniyle havadan müdahale yapılamadı. Saat 07.00 sıralarında günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale de başladı. 2 uçak ve 4 helikopter ile alevlere çok sayıda sorti yapıldı. Söndürme çalışmalarına havadan ve karadan sürüyor.

Yamanlar Dağı'nda 13 Ağustos'ta da orman yangını çıkmış, alevler 21,5 saatte söndürülmüştü.

İZMİR DUMAN ALTI

Kuvvetli rüzgar nedeniyle alevleri kontrol alma çalışmalarının uzadığı öğrenilirken, alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar şehir merkezini kaplarken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Hızı saatte 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, bölgeye takviye olarak 2 uçak, 1 helikopter, 4 arazöz, 1 su ikmal aracı takviye olarak gönderildi.