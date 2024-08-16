Tarih belli oldu! İzmir’deki elektrik faciasında sanıklar hakim karşısına çıkıyor

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Konak ilçesinde yağan yağmur sırasında su birikintisinde elektrik akımına kapılan iki kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

İlk duruşma 5 Eylül 2024 tarihinde 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Akıma kapılan iki kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye çıkarılan 27 şüpheliden İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış K. ve GDZ Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi Ali S'nin de aralarında bulunduğu 14'ü, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında Özge Ceren Deniz, Enver Dündar Başar Sokağı'ndaki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düşmüş, İnanç Öktemay da ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düşmüştü.

Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan Öktemay ve Deniz, kaldırıldıkları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alsancak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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