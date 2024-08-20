İstinat duvarları tehlike saçıyor

İZMİR'İN Foça ilçesi Atatürk Mahallesi Denizkent sitesindeki istinat duvarları durduk yere kendiliğinden yıkılmaya başladı. Bir gün bu istinat duvarlarının yıkılmasından korkan vatandaşlar, yetkililere sorunu bildirdiklerini ancak halen bir önlem alınmadığını ifade etti. Foçalı vatandaşlardan Murat Küçükdurgun, "İstinat duvarı kendi kendine yıkılmadı, 45 metre kare evler 250 metre kare oldu, 5+1 oldu istinat duvarı yıkılıp ilave evler yapıldı" dedi. Foça Belediyesi'nden ve diğer tüm yetkililerden bu konuda duyarlılık beklediklerini vurgulayan vatandaşlar, "Teknik olarak istinat duvarı hesabı, toprağın itme gücüne ve taşıyacağı yüke göre yapılır. İstinat duvarları yapılırken en dikkat edilmesi gereken konu istinat duvarı drenajıdır" ifadelerini kullandı.

KEMALPAŞA BELEDİYESİ HALKIN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

İZMİR'DE Kemalpaşa Belediyesi'nin çöp depolama alanı gibi kullandığı öne sürülen araziden gelen fotoğraflar 'Bu kadarına da pes artık' dedirtti. Belediyenin Halilbeyli ve Yiğitler mahallelerindeki çöpleri depoladığı alanda hafriyat ve moloz gibi atıkların yanı sıra bir de telef olmuş büyükbaş hayvan gördüklerini aktaran vatandaşlar, "Koskoca hayvan ölmüş ve bu araziye atılmış. Bunun yanında bazı hayvanların iç organları da açıkta öyle duruyor. Buradan çevreye yayılan kökü kokular insanları rahatsız ettiği gibi salgın hastalığa da davetiye çıkartıyor" dedi. Vatandaşlar Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'e ve diğer yetkililere seslenerek, "Kemalpaşa'yı ve bizi kaderine terk ettiniz. İzmir'de tarımı ile kirazı ile kentin baş tacı olan Kemalpaşa'nın çöplüğe çevrilmesi sizleri rahatsız etmiyor mu? Biz bu görüntüleri görünce içimiz sızlıyor. Sağlıklı koşullarda yaşamak istiyoruz. Kemalpaşa bu görüntüleri hak etmiyor" dedi.

URLA'DAKİ OTOPARK ALANI AĞAÇ DALLARIYLA DOLDU

İZMİR'İN Urla ilçesi 4240 sokaktaki otopark alanına ağaçlardan budanan kuru dalların atıldığını ifade eden vatandaşlar, boş arazinin adeta çöplük gibi kullanılmaya başlandığını aktardı. Urla Belediyesi görevlilerinin ilçeden topladığı kuru ağaç dallarını ve benzer atıkları buradaki boş otopark alanına döktüğünü iddia eden vatandaşlar, belediyenin attığını gören diğer art niyetli kişilerin de buraya çöplük gibi kullanmaya başladığını öne sürdü. Son iki aydır sıkça kullanılan boş alana çevreden kesilen kuru ağaçların dallarının yığıldığını, olası bir yangında kuru ağaç dallarının hemen alev alıp çevredeki otluk alana da sıçrayabileceğini anlatan vatandaşlar, "Urla 4240 sokaktaki otopark alanı belediyenin yeni çöplüğü haline geldi. Gelen belediye çalışanlarını defalarca uyardık ancak dinlemediler. Bu sorunun en kısa zamanda çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.