İZSU daire başkanının PKK’ya desteği ifşa oldu

İzmir'deki orman yangınlarını terör örgütü PKK'ya bağlı "Ateşin Çocukları İnsiyatifi" üstlendi. İzmir'de, CHP ve PKK uzantısı HDP'nin "kent uzlaşısı" adı altında yaptığı iş birliği de tekrar gündem oldu.

BU NASIL PAYLAŞIM!

İZMİR Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon şirketi İZSU Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanı Adem Kurtar'ın 2014 senesinde yaptığı sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı. Kurtar'ın, "Lice'de katliam var" diyerek, terör örgütü PKK'ya verdiği destek ifşa oldu. Kurtar'ın paylaşımlarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne katil yakıştırması yaptığı da görüldü.

Kurtar'ın daha önce kurumlar arası geçişle İZSU Genel Müdürlüğüne geldiği ve burada Banka ve Finansman Müdürü olarak göreve başladığı öğrenildi. Kurtar'ın geçtiğimiz Haziran ayında da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevine atandığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre Kurtar'ın atamasında, Genel Müdür Yardımcısı Özgür Akkavak'ın etkili olduğu öne sürüldü. Kurtar'ın paylaşımlarına 31 Mart Yerel Seçimlerinde Zafer Partisinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Naşit Birgüvi de tepki gösterdi. Birgüvi, "Dağ kadrosundan belediye kadrosuna! İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Strateji Daire Başkanı Adem Kurtar'ın paylaşımları ektedir. Savcılarımızı mülkiye müfettişlerimizi göreve davet ediyorum" dedi.