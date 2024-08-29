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Haberler İzmir

İzmir'de sokak ortasında dayak yiyen kadına kimse yardım etmedi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir''de yol kenarındaki kadın, kocası tarafından sokak ortasında darbedildi. Ağlayarak yere çömelen kadın, "Kimse yok mu?" diye bağırarak yardım istedi ancak çevredekiler sadece izledi.

İHA
İzmir’de sokak ortasında dayak yiyen kadına kimse yardım etmedi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesi Çamkule Mahallesi'nde meydana gelen olayda sokak ortasında bir kadın, kocası olduğu kişi tarafından darbedilirken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kocasının tokat darbelerinden korunmak için yere çömelen kadın, korkuyla yardım istedi. Sokak ortasında şiddet gören kadın, darbedildiği esnada 'Kimse yok mu?' diye bağırarak yardım isterken, yoldan geçen araç sürücüleri olayı izlemekle yetindi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından saldırgan koca, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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