“Yeşil varsa huzur orman varsa hayat var”

ÖNCEKİ dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Türkiye'nin çeşitli noktalarında meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili bir makale kaleme aldı. Kasapoğlu, "Yeşil Vatanı Korumak: Orman Yangınlarıyla Mücadelede Türkiye'nin Kararlılığı" başlıklı makalesinde: "Yeşil varsa huzur, ağaç varsa bereket, orman varsa hayat var. Ormanlar, doğanın kalbinde atan, hayatı besleyen damarlar gibidir" dedi.

"ZARAR VERİYOR"

KASAPOĞLU şöyle yazdı: "Onlar, dünyanın nefes borusu, canlıların yuvasıdır. Ormanlar olmadan, canlı ekosistemi ve dünyanın dengesi korunamaz. Her yıl bu eşsiz güzellikler hem ülkemizde hem de dünyanın farklı noktalarında yangınlar nedeniyle büyük zararlar görüyor. Bu yangınlar, sadece doğal yaşam alanlarını yok etmekle kalmıyor, aynı zamanda ekonomik ve sosyal açıdan da ülkemize büyük zararlar veriyor."