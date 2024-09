İzmir Torbalı'da daha önce birlikte cezaevinde yattığı taksici Arif Karabacak'ı gasp ettikten sonra tabancayla öldürüp, ardından gasp ettiği araçla İlayda Algar'ı ağır şekilde yaralayan, ATM'den para çeken Engin K'yı da gasp edip öldüren Bülent Şengün ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Caninin Gaziemir'de bir AVM otoparkında aracı gasp ettikten sonra ensesinden vurduğu Cenk Üstündağ ise yaşadığı dehşet anlarını arkadaşımız Fatih Şendil'e anlattı. Üstündağ, "Saldırgan bana bugün 3. öldürdüğüm kişi olacaksın dedi. Resmen ölümün kıyısından döndüm" diye konuştu.

DEHŞETİ YAŞATTI

İzmir'de cinayetten sabıkalı 37 yaşındaki Bülent Şengün, cinayet, gasp ve aynı anda soygun yaparak dehşet yaşatmıştı. Önce taksi şoförü Arif Karabacak'ı gasp ederek öldüren suç makinesi, gasp ettiği başka bir araçla gittiği marketi de soymaya çalışmış, kendisine direnen işyeri çalışanı İlayda Algar'ı yaralayıp, daha sonra ise ATM'den para çeken Engin K.'yı da gasp edip, tabancayla öldürmüştü.

Şengün, araçla kaçtığı sırada polisin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık raporu alındıktan sonra emniyete götürülen ve cezaevine gönderilen Şengün ile ilgili dehşet gecesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Bülent Şengün'ün iki kişiyi öldürdükten sonra gasp ettiği aracın sahibi Cenk Üstündağ'ı da vurduğu ortaya çıktı.

Hastanede tedavi altına alınan ve saldırganın silahından çıkan mermi ile boğuşma anında ensesinden yaralanan Üstündağ, dehşet dakikalarını Yeni Asır'a anlattı.

'ARABAYI AL BENİ BIRAK'

Ölüm ile yaşam arasında birkaç saniye ile kurtulduğunu belirten Üstündağ, "Görev yaptığım elektronik mağazasında mesaim bitmiş ve aşağıda otoparkta arkadaşımı bekliyordum. Bir anda bu cani araca bindi. Ben telefona bakıyordum, arkadaşım sandım. O an baktığımda silahı üzerime doğrultmuştu. Kimsin ne yapıyorsun dediğim anda 'sür aracı' dedi. Ben 'al arabayı bana bir şey yapma' dedim. Bana 'iki kişiyi öldürdüm, bir kişiyi de vurdum, sen bu gece öldürdüğüm 3. kişi olacaksın' dedi. Sporcu olduğum için o silahı elinden almak istedim. O an o da direndi. Boğuşma anında silah patladı ve ensemden vuruldum, mermi girdi ve çıktığını hissettim. Ben vurulunca beni araçtan attı otoparkta yerde kanlar içinde olduğum anda bir araç içinden iki bayan geldi 'Biz hemşireyiz' dedi. Bana ilk müdahaleyi yapıp ambulans çağırdılar. Sonra hastaneye geldik ve şimdi iyiyim hayati tehlikemin olmadığını söylediler. Çok şükür ucuz kurtuldum. Ancak ölümle yaşam arasında gittim geldim. Beni öldürmesi an meselesiydi. Bu tür gözü dönmüş canilerin içeride tutulması ve gün yüzüne çıkmaması gerekiyor" dedi.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Öte yandan suç makinesi Bülent Şengün'e direndiği için markette üç kurşunla vurulan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşam savaşı veren İlayda Algar hayatını kaybetti. Genç kızın ölümü ile Şengün'ün 3 kişiyi öldürüp bir kişiyi yaralamak ve ayrı ayrı gasp suçlarından yargılanacağı öğrenildi.

UYUŞTURUCU PARASI İÇİN

Alışveriş merkezinin otoparkında büyük cesaretle aracını gasp ettiği bir kişiyi vuran suç makinesi Bülent Şengün'ün emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde, "Uyuşturucu bağımlısıyım. Bu cinayetleri de uyuşturucunun etkisiyle yaptım. Uyuşturucu parası bulmak için bu olayları gerçekleştirdim" dediği öğrenilen Şengün, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

2004 YILINDA CEZAEVİNE GİRMİŞ

Cinayetten 2004 yılında cezaevine giren ve 2019 yılında denetimli serbestlik şartıyla tahliye edildiği öğrenilen Bülent Şengün'ün, 27 Ağustos'ta da Torbalı ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda pompacıyı dövdükten sonra 10 bin TL'sini gasp edip kaçtığı ortaya çıktı.