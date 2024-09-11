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İzmir yangın paniği! Oto tamircisindeki alevlerin dumanı ilçenin her yerinden gözüktü

İzmir Bayraklı'da bir oto tamirci dükkanında çıkan yangın, ilçenin birçok noktasından görüldü. Bayraklı Sanayi Sitesi'nde saat 11.45’te başlayan yangının nedeni henüz belirlenemedi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İHA
İzmir yangın paniği! Oto tamircisindeki alevlerin dumanı ilçenin her yerinden gözüktü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan bir oto tamirci dükkanında yangın çıktı. Yanan iş yerinden çıkan dumanlar ilçenin bir çok noktasından görüldü.

Yangın saat 11.45 sıralarında ilçede bulunan Bayraklı Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamircisinde meydana geldi. Sebebi henüz belirlenemeyen yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen olmadığı bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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