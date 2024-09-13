Egeli öğrencilerden TEKNOFEST’te büyük başarı!

Son dakika İzmir haberleri... Aksaray'da düzenlenen 2024 TEKNOFEST Orta İrtifa Roket Yarışması'nda finalde yarışan Ege Üniversitesi Ege Roket Takımının tasarımını gerçekleştirdiği roket, başarılı bir şekilde fırlatıldı. 2019 TEKNOFEST'te finale yükselme başarısı gösteren Ege Roket Takımı bu yıl da aynı heyecanı tekrar yaşayacak.

Ege Roket Takımını başarılarından ötürü tebrik eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "9-16 Eylül tarihleri arasında Aksaray'da düzenlenen 2024 TEKNOFEST Orta İrtifa Roket Yarışması'nda finalde yarışan Ege Roket Takımımız, atışını başarılı bir fırlatmayla gerçekleştirdi.

Tam kurumsal akreditasyona sahip, öğrenci odaklı öncü araştırma üniversitemiz, aynı zamanda Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu kapsamında önemli bir mihenk taşı olan TEKNOFEST'in de paydaşları arasında yer alıyor. Öğrencilerimizin projelerini hem maddi hem de manevi olarak desteklemeye devam edeceğiz. Ege Roket Takımımıza final yolculuklarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

'ROKETİ TASARLAMANIN VE ÜRETMENİN HAKLI GURURUNU YAŞAMAKTAYIZ'

Ege Roket Takımı kaptanı Ersin Karabulut ise; "Takım olarak Ege Üniversitesinin farklı mühendislik bölümlerinden arkadaşlarımızla multidisipliner bir çalışma yürüttük. Havacılık ve uzay teknolojilerine katkı sağlamak ve genç mühendislerin bu alandaki gelişimine öncülük etmek istiyoruz. Yaklaşık dokuz aylık zorlu ve yorucu bir süreçte verilmiş olan emeklerin karşılığını görebilmek bizler adına çok kıymetliydi. 2019 yılından sonra TEKNOFEST Roket Yarışmasında tekrardan finalist olmanın ve üniversitemizin TEKNOFEST bünyesinde fırlatmış olduğu ilk roketi tasarlamanın ve üretmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Bu süreçte bizlere destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak Hocamıza teşekkür ederiz" dedi.

TEKNOFEST'te ikinci kez final heyecanı yaşayacak olan ve Danışmanlığını Arş. Gör. Fırat Mavi'nin yaptığı Ege Roket Takımında EÜ'nün çeşitli mühendislik bölümlerinde eğitim gören; Ersin Karabulut, Bedirhan Şahin, Ali Yaşar Çelik, Aybike Duyuk, Orhan Kunt, Efe Toprakçı, Fatmagül Zeynep Çetin ve Abdurrahman Tolungüç yer alıyor.