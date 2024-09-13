Evden cephanelik çıktı

Bornova Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah ticareti yapan şüphelilere yönelik harekete geçti.

EL BOMBASI BULUNDU

ŞÜPHELİLERİN belirlenen adreslerine, önceki gün operasyon yapıldı. Evlerdeki aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 16 pompalı tüfek, 2 av tüfeği, 52 bin TL ve 1620 dolar ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, İstanbul'un Beykoz ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti Kavacık Mevkii'nde dün sabah saatlerinde yol kenarında poşet içerisine bırakılmış pimi çekilmemiş 2 adet el bombası bulundu. Yol kenarında poşet içerisine bırakılmış 2 adet el bombasını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerin çalışması sonrası el bombalarının piminin çekilmediği tespit edildi. Bomba imha ekiplerinin incelemelerinin ardından el bombaları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.