Şehit Mustafa Gürpınar’ın mezarı yaptırıldı

İZMİR'DE orman yangınlarına müdahale sırasında şehit olan Afyonkarahisarlı Orman Yangın İşçisi Mustafa Gürpınar'ın mezarı, Afyonkarahisar Valiliği tarafından yaptırıldı. Şehit Mustafa Gürpınar, İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınında görev yaptığı sırada hayatını kaybetmişti.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Başkimse köyü nüfusuna kayıtlı Gürpınar'ın mezarı, Afyonkarahisar Valiliği, Özel İdare ve Yatırım İnşaat İşleri Birimi tarafından yapılarak tamamlandı. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, "Emeği geçen yetkililere camiamız adına teşekkür ederim" dedi.