Alman polisinin tespiti: Almanya’daki patlamanın talimatı İzmir’den geldi

Almanya'nın Köln şehrine bağlı Ostheim bölgesinde yaşanan patlamada Davide K. isimli Alman vatandaşına ait otomobil yandı. Aracın altında patlamaya hazır bir el bombası bulundu. Saldırı emrinin Kafes 28 operasyonuyla Türkiye'de gözaltına alınan ve İzmir'de cezaevinde bulunduğu iddia edilen Cehennem Melekleri'nin iki numaralı adamı "Başkan" lakaplı Erkan Akyol tarafından verildiği belirlendi. Daha önce İzmir'de yakalanan Erkan Akyol Almanya'nın korkulu rüyası haline gelen motosiklet çetesi Hells Angels'in (Cehennem Melekleri) Köln sorumlusuydu. İddiaya göre 2015 yılında 5 kişilik bir Arnavut çetesi, Hells Angels üyelerinin işlettiği Bonner Strasse'deki "Hangover" nargile barındaki ATM'lerden 6000 euro çaldı.

Bu duruma sinirlenen çete lideri Akyol e arkadaşları, Arnavut çetesinin takıldığı Nippes'teki "No Name" barına silahlı saldırı düzenledi. Bu Saldırının hemen ardından Erkan Akyol ve İbrahim K.'nın Türkiye'ye kaçtığı tespit edilirken, Almanya'da yakalanan Aykut K. (33) cinayete iştirakten 12 yıl, Yasin S. (31) ise yardım ve yataklıktan dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Akyol, 2021 yılında İzmir'de gözaltına alındı. Akyol akrabalarının Adliye önünde çıkardığı arbededen yararlanarak olay yerinden kaçtı. Kaçtığı otomobiliyle kaza yapan Akyol araçtan inerek yaya olarak kaçtığı sırada ayaklarından vurularak etkisizleştirildi. Kısa bir süre sonra tahliye olan Erkan Akyol hakkında kırmızı bülten çıkartılmasının ardından Kafes 28 operasyonunda gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Erkan Akyol hakkında kırmızı bülten çıkartılmasının ardından Kafes 28 operasyonunda gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

EVİNİ SİLAHLA TARADILAR

Alman polisinin tespitine göre Erkan Akyol Danimarka'daki bir cinayetten dolayı Interpol tarafından aranan Hasan O.'ya Türkiye'den talimat verdi. 29 Ağustos tarihinde Davide K.'nin Köln'de Servatiusstrasse'deki evine silahlarla ateş açıldı.

ARACA BOMBALI SALDIRI

Bu saldırının hemen ardından Köln'ün Ostheim bölgesindeki Uta- Renn-Platz'ta park halinde duran Davide K.'ye ait lüks otomobil havaya uçuruldu. Alev topuna dönen araçta peş peşe patlamalar meydana gelirken olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin dikkati ciddi bir faciayı önledi. Otomobilin lastiğine yerleştirilmiş patlamaya hazır bir el bombası tespit edildi. Bomba kontrollü bir şekilde patlatılırken araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.