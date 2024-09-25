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İzmir'de hasta ziyareti yolunda feci kaza! Otomobil alt geçide uçtu: 3 ölü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde hastane ziyareti yolunda feci bir kaza meydana geldi. Alt geçide düşen otomobilde bulunan 3 kişi öldü, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA
İzmir’de hasta ziyareti yolunda feci kaza! Otomobil alt geçide uçtu: 3 ölü

Son dakika İzmir haberleri.. İzmir'in Konak ilçesinde alt geçide düşen otomobilde bulunan 3 kişi öldü, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir’de hasta ziyareti yolunda feci kaza! Otomobil alt geçide uçtu: 3 ölü

Eşrefpaşa'dan İkiçeşmelik yönüne giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 CBA 796 plakalı otomobil, rampa inerken bariyeri aşıp 5 metreden köprülü kavşağa düştü.

İzmir’de hasta ziyareti yolunda feci kaza! Otomobil alt geçide uçtu: 3 ölü

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ters dönen otomobildeki 3 kadının hayatını kaybettiği, 2 kadının ise yaralandığı belirlendi.

İzmir’de hasta ziyareti yolunda feci kaza! Otomobil alt geçide uçtu: 3 ölü

Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yolun araç geçişine kapanması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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