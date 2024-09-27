İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 10 kişi yakalandı

BERBERDE YAKAYI ELE VERDİ

Aranan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ise, 31 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.A., evinin karşısındaki bir berberde tıraş olduğu sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A.'nın cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

Ekipler çalışmalarında, 21 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan ve otomobil ile ilçede gezdiği bilgisini aldığı A.Ö.'yü, sıkı takip sonucu yakalayarak gözaltına alırken, yolda şüphe üzerine durdurularak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan Ü.Ç.'nin de 4 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezasının tespit edilmesinin ardından polis merkezine götürdü.