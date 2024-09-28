Konak Belediyesi’nden büyük ayıp! Erdoğan’ın fotoğrafı stratejik plandan çıkarıldı

İzmir Konak Belediyesi'nin 2025-2029 Stratejik Planı yayımlandı. Planda, önceki dönemin aksine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafına yer verilmediği görüldü. AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş ve Ak Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Başkan Erdoğan'ın fotoğrafının planda yer almamasına tepki gösterdi. Sait Başdaş, şu ifadeleri kullandı: "Devlet adabına aykırı skandal! Sayın Çınarlı, Bu Nezaketsizlik Kabul Edilemez! Önceki Konak Belediye Başkanı Abdül Batur döneminde de Stratejik Plan'a eklenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı, Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun Stratejik Planı'ndan çıkarıldı."

'BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUZ'

Şebnem Bursalı ise CHP'li Konak Belediyesi'nin hazırladığı 2025-2029 Stratejik Plan'da Başkan Erdoğan'ın fotoğrafına yer verilmemesini büyük bir talihsizlik olarak değerlendirdi. Bursalı, şöyle devam etti: "Devletin en üst düzeyde temsilini sağlayan Cumhurbaşkanımız, siyasi görüşlerden bağımsız olarak tüm milletimizi temsil eden bir makamdır. Birlik ve beraberliğin sembolü olan bu makamın itibarı, ülkemizin itibarıdır. Böylesine önemli bir makamın göz ardı edilmesi, milletimize karşı da yapılmış bir saygısızlıktır. Konak Belediye Başkanı Sayın Nilüfer Çınar Mutlu'dan bir açıklama ve özür bekliyoruz."