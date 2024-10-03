’Elmacı dede’ Mehmetçik için İzmir’e geldi

Ömrü yettiğince askerlerin yanında olmaya devam edeceğini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şırnak, Hakkari, Van birliklerine, hudut boylarındaki tüm askerlerimize manevi destek vermek için ben bunu şiar edindim. Çünkü sevdamız vatan, bayrak ve İslam olduğu için bana gece uykusu yok, durmak hiç yok. Ta ki şehadet şerbetini içene kadar bu yola devam edeceğim inşallah. Yaptığım seferler 100'ü, kat ettiğim kilometreler milyonu geçmiştir. Ama Allah'ıma çok şükür hiçbir zaman yolda kalmadım."

Bahçesinde yetişen elmaları soğuk hava deposunda saklayarak kışın da askerlere ikram edebildiğini anlatan Yılmaz, elma bittiğinde de irmik helvası yaparak askerlere götürdüğünü dile getirdi.

Yılmaz, daha sonra kışlaya girerek askerlere dağıtılmak üzere minibüsüyle getirdiği elmaları teslim etti.