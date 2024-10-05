SOLOTÜRK İzmir’e geliyor

İzmir'in kurtuluşu olan 9 Eylül'de SOLOTÜRK uçakları tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek İzmir'de gösteri uçuşu gerçekleştirmemişti. Milli Savunma Bakanlığı, düzenlediği basın açıklamasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda SOLOTÜRK'ün İzmir'de gösteri uçuşu yapacağını duyurdu.

UÇUŞLAR KISITLANMIŞTI

Milli Savunma Bakanlığı'nın düzenlediği basın toplantısında, tasarruf Tedbirleri kapsamında Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün yurt içi uçuşlarının kısıtlandığı açıklanmasına rağmen neden Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te gösteri uçuşu yaptıklarına ilişkin sorular soruldu. Bakanlık yetkilileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de bir gösteri yapılacağını belirterek, "Tasarruf tedbirleri kapsamında Hava Kuvvetlerimiz tarafından icra edilecek yurt içi hava gösterileri iptal edilmiştir. Bu yıl Adana'da icra edilen TEKNOFEST'te hava gösterileri yapılması konusunda gençlerimizden gelen yoğun istek ve gençlerimizi bu buluşmadan mahrum etmemek için Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda icra edilmesi planlanan hava gösterileri, TEKNOFEST'te icra edilmiş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ise İzmir'de hava gösterisi planlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.