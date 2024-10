Sibel’in çorbası yürekleri ısıtıyor

2014 yılında İzmir'de üniversite öğrencisi olan Sibel Arslan ve arkadaşı Ece Altınörs, Alsancak ve Üçkuyular arasında bisikletleri ile ihtiyaç sahiplerine bir kase sıcak çorbayı ulaştırmak için yola çıktı. Başlattıkları iyilik hareketini sosyal medyadan duyuran Arslan, başta arkadaşları olmak üzere kısa sürede birçok gönüllüden destek aldı. Sibel Arslan'ın 3 yıl sonra kanserden hayatını kaybetmesinin ardından başlattığı iyilik hareketini, arkadaşları 'Sokak Çorbacıları Yardımlaşma Derneği' ile bir adım öteye taşıdı. Çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftanın iki günü 'Sibel'in Çorbası' ismini verdikleri çorbayı yaparak dağıtan gönüllüler, İzmir'in farklı bölgelerinde yaşayan evsiz ve evsiz kalma ihtimali olan kişilerin hayatlarına dokunmaya devam ediyor.

Sibel Arslan

'İLETİŞİM İÇİN BİR ARAÇ'

Sokak Çorbacıları Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Sandal, "Bu iyilik hareketine dernek olarak 2018 yılının şubat ayında başladık. 2014 yılında Sibel Arslan, bir arkadaşı ile beraber sosyal medyadan İstanbul'da ihtiyaç sahiplerine çorba dağıtan bir grup gördüğünde bireysel olarak İzmir'de de yapmak istemişler. Böylelikle Sibel arkadaşımız ilk ateşi yakanlardan biridir. Bu süreçte kendileri de sosyal medyadan paylaşım yapmışlar. 2017 yılında arkadaşımız Sibel'i kaybettik.

Bunun üzerine bu iyilik hareketini biz devam ettirmeye başladık" dedi. Her hafta evsizlere ve her an evsiz kalacak kişilere çorba ikram ettiklerini söyleyen Sandal, "Aslında bu çorbayı ihtiyaç sahipleri insanlarla iletişim kurmak için araç olarak görüyoruz. Bir kase çorba o an o kişinin karnını doyuruyor ancak asıl önemli olan onlarla iletişime geçmemize vesile oluyor. Böylelikle barınma, giyecek, hastane gibi ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmeye çalışıyoruz. Bu süreci ise devlet destekli olarak ilerletmeye çalışıp destek oluyoruz. Çorba dağıtımlarımızı Basmane, Konak ve Alsancak bölgesinde yapıyoruz" diye konuştu.