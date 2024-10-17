Egeli gençler başardı: Akciğer kanseri erken tanı kiti geliştirdi

"YERLİ VE MİLLİ TANI KİTİ"

Proje ile ilgili bilgi veren Takım Kaptanı, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya Bölümü Doktora Öğrencisi İlknur Erbaş, "Akciğer kanseri, dünya çapında ve ülkemizde ölümlerin en yaygın nedenidir ve tedavideki önemli gelişmelere rağmen, sağ kalım oranları oldukça düşüktür. Kanser erken teşhisi için kullanılan teknikler doku kan alımı ya da radyoaktif madde maruziyeti ile tespit edildiğinden insan sağlığı için birçok zararları vardır. Kanser hastalarına erken tanı konulabilmesi için daha etkin tanı yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma kapsamında akciğer kanser erken tanısını sağlayacak kolay, ucuz, pratik bir örnekleme yöntemi geliştirilmiştir. Hastaların tükürük örneklerine uyguladığımız test kitimiz ile aynı anda 96 kişinin 2 saat gibi kısa sürede metabolimiks çalışması yapılarak kanser erken tanısı biyobelirteçler izlenerek yapılabilmektedir. Patentli bir ürün olan akciğer kanseri erken tanı kitimiz tamamen yerli ve milli bir üründür. Bu çalışmada aynı zamanda metabolik yolak analizleri de yapılmıştır. Bu analizler sonucunda 3 farklı yolağın önemli olduğu bulunmuştur. Bu yapılan çalışma ile de her hastada oluşan tümör yolağına göre uygun tedavi yaklaşımları uygulanabilecektir. Bu sistem sadece akciğer kanseri değil diğer tüm hastalıkların biyobelirteçlerinin araştırılmasında kullanılabilecek bir üründür" dedi.