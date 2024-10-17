İzmir'deki dolunay şöleni görenleri hayran bıraktı!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bergama'da Akropol Antik Kentinde ve Balçova ilçesinde gerçekleşen süper ay görenleri büyüledi. Aynı zamanda Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı, İzmir'in Bergama ilçesindeki Asklepion ören yerinde gözlendi.
2024 yılının en görkemli süper ayı başladı. İlki eylül ayında gerçekleşen süper ayın ikincisi izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu.
İzmir'in Bergama ilçesindeki Akropol Antik Kenti üzerinde akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntü oluşturdu.
İzmir'in Balçova ilçesinde akşam saatlerinde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu.
16 Ekim'den itibaren gözlenebilen Dolunay, tam anlamıyla bugün 14.26'da Koç burcunda 24 derecede gerçekleşecek.
Dolunay, 12 burcu birden etkileyecek.
Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olan C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas İzmir'in Bergama ilçesindeki Asklepion ören yerinde gözlendi.