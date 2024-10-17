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Haberler İzmir İzmir'deki dolunay şöleni görenleri hayran bıraktı!

İzmir'deki dolunay şöleni görenleri hayran bıraktı!

Son dakika İzmir haberleri... Yılın en büyük dolunayı dün gece saatlerinde başladı. Süper Avcı ayı olarak bilinen dolunay, 18 Ekim Cuma gününe kadar yaklaşık üç gün boyunca seyir edilebilecek. İzmir'in Bergama ve Balçova ilçesinde de görüntülenen bu görsel şölen görenleri hayran bıraktı.

AA
İzmir’de dolunay şöleni görenleri hayran bıraktı!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bergama'da Akropol Antik Kentinde ve Balçova ilçesinde gerçekleşen süper ay görenleri büyüledi. Aynı zamanda Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı, İzmir'in Bergama ilçesindeki Asklepion ören yerinde gözlendi.

İzmir’de dolunay şöleni görenleri hayran bıraktı!

2024 yılının en görkemli süper ayı başladı. İlki eylül ayında gerçekleşen süper ayın ikincisi izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu.

İzmir’de dolunay şöleni görenleri hayran bıraktı!

İzmir'in Bergama ilçesindeki Akropol Antik Kenti üzerinde akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntü oluşturdu.

İzmir’de dolunay şöleni görenleri hayran bıraktı!

İzmir'in Balçova ilçesinde akşam saatlerinde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu.

İzmir’de dolunay şöleni görenleri hayran bıraktı!

16 Ekim'den itibaren gözlenebilen Dolunay, tam anlamıyla bugün 14.26'da Koç burcunda 24 derecede gerçekleşecek.

Dolunay, 12 burcu birden etkileyecek.

İzmir’de dolunay şöleni görenleri hayran bıraktı!

Son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olan C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas İzmir'in Bergama ilçesindeki Asklepion ören yerinde gözlendi.

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