Esnaf, Halk Ekmek için düzenleme istedi

GÜLTEPE Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Turan Toğul, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi Grand Plaza bünyesindeki Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen 210 gramlık ekmeğin 5 liradan satıldığı Halk Ekmek büfelerinde bir düzenleme yapılmasını istedi.

Şahısların ihtiyaç sahibiymiş gibi başvurup bayilik aldıklarını, sonrasında da bu büfelerde personel çalıştırdıklarını vurgulayan Toğul, "5 liradan belediyenin ekmeğini bu büfelerde satan işletmeciler nasıl oluyor da buraları ihtiyaç sahibiymiş gibi kiralayıp buralarda personel çalıştırabiliyor? Büyükşehir vatandaşa as vergi levhanı çalıştır bu büfeyi diyor. O zaman vergisini veren, elektrik, su faturasını, sigortasını ödeyen esnafın suçu ne? Konak Belediyesi her yıl ruhsat al, ruhsatını yenile vs diyor ama bu büfelerin hepsi bunlardan muaf. Tarım İl Müdürlüğü nasıl buna göz yumuyor" dedi.