Casusluk suçuna ağır ceza geliyor

AK Parti tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulan düzenleme ile Türk Ceza Kanunu'na yeni suç tanımı eklenecek. Buna göre yabancı bir devlet ya da organizasyonun talimatı doğrultusunda suç işleyenler casusluk suçuna ek olarak 7 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Suçun nitelikli hallerinde ceza 24 yıla kadar çıkacak. AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Casusluk suçu ile etkin mücadele edilecek. Değişen şartlara uygun yeni bir suç tanımı daha Türk Ceza Kanunu'na eklenecek. Düzenleme, Türk Ceza Kanunu'nun "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" bölümünde yer alacak. Buna göre; yeni madde yabancı bir devlet ya da organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işlemeyi ele alacak.