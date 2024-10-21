İzmir’de elektrik kesintisi 21 Ekim Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte 21 Ekim Pazartesi İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
10:00 - 12:00
ALİAĞA / İZMİR
Kurtuluş
9:30 - 15:30
BAYINDIR / İZMİR
Lütuflar
19:45 - 20:30
BERGAMA / İZMİR
Atçılar
9:00 - 15:30
BEYDAĞ / İZMİR
Yeşiltepe
10:10 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı
9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Evka - 2
Ahmet Taner Kışlalı
Aydınlıkevler
9:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Kaleköy
Haliller ( MAKUFLAR HALİLLER )
9:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Alsancak
10:00 - 17:00
MENEMEN / İZMİR
Kesik
Çavuş
Musabey
Yıldırım
Buruncuk
9:30 - 15:30
ÖDEMİŞ / İZMİR
Tosunlar
Yusufdere
Yeniceköy
Veliler
Üzümlü
Süleymanlar
Suçıktı
Şirinköy
Seyrekli
Sekiköy
Ortaköy
Üç Eylül
Türkmen
9:30 - 15:30
TİRE / İZMİR
Derebaşı
Kızılcahavlu
Kahrat ( İzmir Ödemiş Yolu )
10:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Ayrancılar