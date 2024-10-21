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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 21 Ekim Pazartesi

İzmir'de elektrik kesintisi 21 Ekim Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte İzmir'de 21 Ekim Pazartesi yaşanacak elektrik kesintileri...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 21 Ekim Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte 21 Ekim Pazartesi İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

İzmir’de elektrik kesintisi 21 Ekim Pazartesi

10:00 - 12:00
ALİAĞA / İZMİR
Kurtuluş

9:30 - 15:30
BAYINDIR / İZMİR
Lütuflar

19:45 - 20:30
BERGAMA / İZMİR
Atçılar

9:00 - 15:30
BEYDAĞ / İZMİR
Yeşiltepe

10:10 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı

İzmir’de elektrik kesintisi 21 Ekim Pazartesi

9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Evka - 2
Ahmet Taner Kışlalı
Aydınlıkevler

9:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Kaleköy
Haliller ( MAKUFLAR HALİLLER )

9:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Alsancak

10:00 - 17:00
MENEMEN / İZMİR
Kesik
Çavuş
Musabey
Yıldırım
Buruncuk

İzmir’de elektrik kesintisi 21 Ekim Pazartesi

9:30 - 15:30
ÖDEMİŞ / İZMİR
Tosunlar
Yusufdere
Yeniceköy
Veliler
Üzümlü
Süleymanlar
Suçıktı
Şirinköy
Seyrekli
Sekiköy
Ortaköy
Üç Eylül
Türkmen

9:30 - 15:30
TİRE / İZMİR
Derebaşı
Kızılcahavlu
Kahrat ( İzmir Ödemiş Yolu )

10:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Ayrancılar

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