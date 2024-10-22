‘Bu meseleyi birlikte çözelim’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Kemalpaşa 7. Olağan İlçe Kongresi'nde yatığı konuşmada, "Yıllardır İnciraltı planlarını bir türlü yapamıyoruz. Yapıyoruz, mahkeme iptal ediyor. Bu bölgenin sağlık turizmi olmasının şehrimiz ve ülkemiz için faydalı olacağından hiç şüphemiz yok. Buradaki yeşili çevreyi de azami düzeyde koruyacak şekilde çalışmalarınızı yapın" dedi.

AK Parti Kemalpaşa 7. Olağan İlçe Kongresi Kemalpaşa 15 Temmuz Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Hamza Dağ ile birlikte AK Parti İzmir milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Ceyda Bölünmez Çankırı, Eyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve partililer katıldı. Zeybek gösterisi ile başlayan kongrede Kemalpaşa mevcut ilçe başkanı olarak görevini yürüten Metin Yaşar, tek aday olarak gösterildi.

Hamza Dağ, "İzmir'in EXPO hayali devam ediyor. İzmir'in menfaati noktasında yapacağımız işler bunlardır. Gelin bunları hep beraber hayata geçirelim ve İzmir'in de o bir türlü yapamadığı sıçramayı hep birlikte gerçekleştirelim" dedi.

'FİYAT İSTİKRARI SAĞLANACAK'

Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bir yerel seçim geçirdik. Türkiye genelinde çıkan tablo İzmir'de çıkan tablo. İlk kez AK Parti olarak ikinci parti olduk. Bu milletin bize net bir mesajıdır. Her seçimde birinci olmuşuz, bunda ikinci olmuşuz. Sebepleri ekonomik sıkıntılar. Covid-19'den bu yana birçok sebebi var. Sebeplere sığınabiliriz de çözüm de üretebiliriz. Sadece sebeplere sığınmıyoruz. Önümüzdeki süreç bunun çözüme kavuştuğu günleri yaşayacağız. İnşallah 2025 yılı içinde fiyat istikrarının tamamen sağlandığı süreci göreceğiz" diye konuştu.

'FAYDALI OLACAĞINDAN ŞÜPHEMİZ YOK'

Bu hafta bir gelişme yaşandığını anlatan Hamza Dağ, İnciraltı bölgesiyle ilgili şunları söyledi: "Yine benim sözlerimden biriydi. İnciraltı bölgesiyle alakalı sağlık turizminin merkezi yapacağımızı vadetmiştik. Yıllardır İnciraltı planlarını bir türlü yapamıyoruz. Yapıyoruz mahkeme iptal ediyor. Belki bizde de bir eksiklik vardır. Buradan Balçova ve Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunuyorum. Biz bu bölgenin sağlık turizmi olmasının şehrimiz için ülkemiz için faydalı olacağından hiç şüphemiz yok. Eminim siz de aynı kanaattesinizdir. Buradaki yeşili çevreyi de azami düzeyde koruyacak şekilde çalışmalarınızı yapın. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile beraber Balçova ve Büyükşehir Belediyesi bu meseleyi artık çözelim.

'DEŞARJ YAPILDIĞI SÜRECE BALIK ÖLÜMLERİ DEVAM EDECEK'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, seçimden önce verdiği sözleri hatırlatıp, "16 tane battı çıktı sözü verdim. Battı çıktıların en az 4'ünü tamamlamış olacaktık. Körfezden uzun uzadıya bahsetmeye gerek yok. 4. faz bitmediği için halen körfeze deşarj yapılıyor. Deşarj yapıldığı sürece ne yazık ki balık ölümleri devam edecek. İddia ediyorum dördüncü fazı bitirip körfezi deşarjı tamamen bitirip balık ölümleri yaşanmazdı. Böyle bir çevre felaketi yaşanmazdı. Nasip böyle oldu. Allah sonumuzu, yolumuzu açık etsin" dedi.