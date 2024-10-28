Cumhuriyet Bayramı için dev Türk bayraklı kortej

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı adına yakışır bir görkemle kutlayacak. Cumhuriyet'in 101'inci yılında, 7'den 70'e İzmirli yurttaşlar 350 metrelik Türk bayrağı taşıyarak kortej oluşturacak. Marşların söyleneceği kortejde bu yıl ilk kez İzmir'de faaliyet gösteren spor kulüplerinin temsilcileri de yer alacak. Kutlamalar bugün saat 12.45'te İzmir Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayacak. 29 Ekim günü de İzmir Metrosu'nun Fahrettin Altay, Konak, Çankaya ve Bornova istasyonlarında Büyükşehir Belediyesi Bandosu marşlar çalarak yolculara Türk bayrakları dağıtacak.

TÜRK YILDIZLARI

ÖTE yandan Türk Yıldızları da kutlamalar kapsamında İzmir'de müthiş bir gösteri için hazırlıklara iki gün önce başladı.