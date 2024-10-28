Toplu taşıma bugün bedava mı? İZBAN, ESHOT 28 Ekim'de ücretsiz mi?

28 Ekim'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir, Ankara, İstanbul'da metro ve raylı sistemler ücretsiz olacak. Peki bugün İzmir'de toplu taşıma bedava mı? İşte yanıtı...
TOPLU TAŞIMA BUGÜN BEDAVA MI?
29 Ekim Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz ulaşım sunacak.
Bunun yanı sıra 29 Ekim'de Ankara'da banliyö hizmeti veren Başkentray Sincan-Kayaş, Kayaş-Sincan hattı ücretsiz olacak. İzmir'de raylı hizmet veren İZBAN ise, Selçuk-Aliağa hattı ücretsiz olacak.
Cumhuriyet Bayramı'ndan bir önceki gün olan 28 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olmayacak.
Toplu taşıma araçları, resmi tatil günlerinde vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ''Değerli İzmirliler, 29 Ekim'de İZBAN'dan ücretsiz, diğer toplu taşıma araçlarımızdan ise yüzde 50 indirimli olarak yararlanabilirsiniz.'' denildi.