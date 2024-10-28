Toplu taşıma bugün bedava mı? İZBAN, ESHOT 28 Ekim'de ücretsiz mi?

28 Ekim'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir, Ankara, İstanbul'da metro ve raylı sistemler ücretsiz olacak. Peki bugün İzmir'de toplu taşıma bedava mı? İşte yanıtı...